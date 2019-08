Dieci anni di successi per la Fisiorchestra Hesperion, questa sera concerto sotto le stelle a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Dieci anni di musiche, concerti, emozioni. Dieci anni di successi, partiti proprio da Luco dei Marsi: li celebra quest’anno la Fisiorchestra Hesperion, guidata dal maestro Francesco Fina. Nell’anniversario la Fisiorchestra torna a Luco dei Marsi con un grande concerto sotto le stelle. L’appuntamento è per questa sera, alle 21.30, in piazza Umberto I: l’evento è annoverato nel cartellone estivo “Vacanze luchesi”.

La Fisiorchestra, composta da valenti e affermati musicisti, maestri di fisarmonica, tra le più importanti realtà artistiche operanti a livello regionale e nazionale, esegue partiture originali e rielaborazioni di brani classici, spaziando dal genere classico al jazz, alla musica sinfonica, all’opera, ma per l’evento speciale ha scelto una rassegna esclusiva delle più belle musiche da film. “Il Maestro Fina è un fiore all’occhiello per il nostro paese, e il traguardo raggiunto dalla Fisiorchestra ci rende orgogliosi”, ha sottolineato la sindaca, Marivera De Rosa, “É una realtà composita in quanto raccoglie diverse personalità e talenti musicali, costantemente attive nell’opera di ricerca e che negli anni hanno epresso sempre e sempre meglio estro, perizia e quella sintonia fondamentale a una simile formazione. Sono certa che l’evento di stasera regalerà emozioni a piene mani, restando nella memoria di tutti, così come le splendide esibizioni cui ci ha abituati la Fisiorchestra”.

E’ nata nella primavera del 2009. Ideatore, fondatore e direttore della Fisorchestra Hesperion è il maestro Francesco Fina. La maturità umana e musicale raggiunta dal gruppo è il risultato di un grande e proficuo impegno di tutti i componenti. La versatilità della fisarmonica e l’amore dei musicisti per la bella musica, sono le chiavi per spaziare dal genere classico al jazz, passando dalla musica sinfonica, all’opera ed altro ancora. Le manifestazioni tenute hanno determinato un successo sempre di pubblico e di critica. Il gruppo ha al suo attivo una rilevante attività artistica che lo vede protagonista in numerose iniziative organizzate da enti e organismi di riconosciuta valenza culturale. La Fisorchestra “Hesperion”, con una produzione annuale di eventi musicali, unitamente a molte altre iniziative collaterali, rappresenta oggi un patrimonio artistico, culturale ed umano degno di inserirsi nel circuito delle più importanti realtà artistiche operanti a livello regionale e nazionale.

Fina ha iniziato gli studi come fisarmonicista in Francia, nel Accordèon Club De Meaux. Giovanissimo ha vinto vari concorsi, va rilevata la medaglia d’oro a Vincennes (Francia). Ha proseguito gli studi musicali in Italia, al Conservatorio di musica di L’Aquila “A. Casella”, diplomandosi in Fagotto. In seguito si è laureato in Musica da Camera a Teramo. Rilevante la sua attività concertistica, come fagottista, direttore di coro e orchestra, con diversi formazioni cameristici e orchestre sinfoniche. Attualmente è direttore artistico dell’Istituzione Musicale Abruzzese e dell’Associazione Musicale Italiana Hesperion. Ha pubblicato diversi metodi per lo studio della fisarmonica, del fagotto e di teoria musicale per l’insegnamento nei conservatori. Ha inciso diversi CD per varie etichette discografiche. Ha ricevuto il premio “Aquila D’Oro” 2010 nella sezione “Direzione” per il notevole impegno culturale e artistico profuso a servizio della musica. Attualmente è docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale al Conservatorio di Musica Statale di L’Aquila.