Didattica mista all’Argoli di Tagliacozzo, studenti del Turistico a casa fino a ottobre

Tagliacozzo. Didattica mista all’Istituto “Andrea Argoli” di Tagliacozzo fino a ottobre. Sono ripartite ieri le lezioni alla scuola media e all’Istituto tecnico economico per il Turismo ma a scuola sono tornate solo alcune classi. Alla neo dirigente scolastica Clementina Cervale sono state riconsegnate solo parte delle aule dell’intera struttura scolastica adeguate alla luce dei protocolli per il contrasto al coronavirus.

Per questo ha deciso di far rientrare i ragazzi delle medie e le due prime dell’Istituto tecnico economico per il Turismo e di sistemarli negli spazi riorganizzati dalla Provincia dell’Aquila, dove vengono ospitate le superiori, e di attivare la didattica a distanza per le 11 classi rimanenti. L’apertura del cantiere per l’adeguamento del secondo piano rialzato da parte del Comune è prevista in questi giorni.

Non appena i lavori saranno terminati – si ipotizza entro la fine della prima settimana di ottobre – gli studenti delle medie andranno al secondo piano rialzato, mentre quelli del Turistico torneranno tutti a scuola nelle loro aule. La comunicazione della situazione provvisoria della scuola è stata comunicata nei giorni scorsi ai ragazzi dai docenti durante degli incontri virtuali organizzati in vista della ripresa delle lezioni. Ieri intanto la preside Cervale ha inviato un messaggio a tutti gli studenti con l’augurio di un buon anno scolastico.