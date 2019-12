Diciassette famiglie avezzanesi ostaggio di una strada dissestata e senza lampioni

Avezzano. Diciassette famiglie ostaggio di una strada comunale senza lampioni e senza asfalto. Sono stanchi e disamorati i residenti di via Mascagni ad Avezzano, nella zona Cupello, che aspettano da ormai 15 anni un intervento di urbanizzazione sempre promesso e mai realizzato. Gli oltre 60 avezzanesi, con anziani e bambini, che abitano in questa strada dimenticata da tutti sono costretti ogni giorno dopo essere usciti di casa ad affrontare una via completamente piena di buche che con la pioggia abbondante dei giorni scorsi è del tutto allagata.

Senza parlare poi della questione sicurezza, un vero e proprio campanello d’allarme per chi abita in via Mascagni dove i furti anche di recente non sono mancati. “Qui non c’è luce, non ci sono i lampioni e per questo gli episodi di furti sono stati diversi”, ha commentato Biagio Chiola che dal 2011 vive in una delle abitazioni del quartiere, “ci sono villette e palazzine con diciassette famiglie e una strada impraticabile, in condizioni pietose e nell’indifferenza totale.

Vivo qui dal 2011 e non ci sono state migliorie di nessun tipo. Ci hanno fatto mille promesse, ci hanno detto decine di volte che avrebbero fatto degli interventi e invece niente di niente. Non c’è illuminazione, non c’è l’asfalto e quando piove si formano dei veri e propri laghi. Si può vivere così?”.