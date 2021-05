Dichiarazione annuale Mud, la Confesercenti apre uno sportello per assistere gli utenti

Avezzano. Lo Sportello Ambiente della Confesercenti, nella sede di Avezzano, anche quest’anno ha organizzato un preciso e professionale servizio di consulenza per la compilazione e l’inoltro della dichiarazione annuale MUD. Per assolvere a tale adempimento, in vista della scadenza, prevista per il prossimo 16 giugno 2021, la Confesercenti invita le Imprese interessate ad attivarsi fin da subito, in modo da evitare problemi di carattere organizzativo ed assicurare il migliore servizio.

Per tutte le imprese interessate alla compilazione del MUD 2021, è possibile, da subito, recarsi presso la Sede Confesercenti di Avezzano, in via Monte Velino n.133-13, e consegnare tutta la documentazione necessaria, che consiste in:

Registro di carico e scarico rifiuti aggiornato;

Formulari dei rifiuti smaltiti e/o avviati al recupero emessi nel 2020.

Una nostra consulente ambientale, che curerà la predisposizione e l’invio telematico della documentazione alla Camera di Commercio, contatterà il responsabile dell’impresa, per una consulenza personalizzata e la successiva definizione della dichiarazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Confesercenti: 0863.22764 – email: [email protected] confesercentiabruzzo.it