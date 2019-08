Dibattito, cultura, arte, musica ed eventi nella grande Festa dell’Unità a Luco Dei Marsi

Luco dei Marsi. Torna a Luco dei Marsi, da lunedì 12 a giovedì 15 agosto, la grande Festa dell’ Unità. Quattro giorni di cultura, arte, dibattito e riflessione sui temi politici e sociali più attuali e stringenti, con il contributo di personalità di rilievo del panorama politico nazionale e regionale, sport, musica e convivialità, ma anche attività per i più piccoli e focus civico con lo spazio associazioni. Corposo il programma, a cura del Comitato Festa dell’ Unità:

Lunedì, 12 agosto, alle 17.30, taglio del nastro per la V collettiva d’arte a tema “Quelli della Luna”, nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I, a cura del gruppo Marsarte, con la partecipazione del presidente del Comitato de l’Unità, Pino Venditti, Don Aldo Antonelli, coordinatore provinciale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e il coordinatore di Marsarte, Francesco Subrani;

presenta Maddalena Angelucci.

Alle 20, apertura del ristorante de l’Unità e spazio alla musica giovane con gli Output, alle 21, e con il deejay Blackbox Crew, Collettivo di dj & promoter, dj set, dalle 22.30. Martedì 13 agosto, apertura alle 9 della mostra di pittura; alle ore 17.30, dibattito sul tema della “Autonomia differenziata targata Lega, che penalizza l’Abruzzo e il sud, in particolare per scuola e sanità”, con la partecipazione dell’onorevole Enrico Borghi, Massimo Cialente, ex sindaco dell’Aquila, Silvio Paolucci, consigliere regionale, capogruppo PD, Francesco Piacente, segretario provinciale PD. Alle 21, torna la storica Stracittadina notturna de l’Unità, alla 40a edizione. Mercoledì, 14 agosto, apertura della mostra d’arte alle 9; alle 17, dibattito a tema: “Propaganda e verità.

Le nuove forme della politica”, con la partecipazione di Caterina Cerroni, coordinatrice dei Giovani democratici per l’Europa; Valerio Tiberio, presidente regionale ARCI, Michele Fina, segretario regionale PD Abruzzo; coordina il giornalista Nello Avellani. Alle 20, apertura del ristorante de l’Unità e musica, dalle 21, con la band “Mirko e gli amici della notte”. Giovedì 15 agosto, alle 9.00 apertura della mostra di pittura; alle 10.30, spazio dibattiti, l’Amministrazione incontra i cittadini; alle 16.30, 11a gara podistica per bambini, apertura del ristorante de l’Unità alle 20 e alle 21.00 gli “Acquaforte e le donne” in concerto, tributo a Lucio Battisti e Renato Carosone. In tutte le giornate della Festa saranno presenti, in piazza Umberto I, la libreria, gli stand delle associazioni di volontariato e lo spazio giochi per i bambini. Tutti sono invitati a partecipare.