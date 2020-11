Diamoci un Taglio #2 – Il filetto: il taglio di carne più pregiato

E’ un taglio di carne ricco di proteine ad alto valore biologico (cioè facilmente assimilabili dal nostro organismo), di vitamine (soprattutto del gruppo B) e minerali specifici (in particolare ferro). Ovviamente, come tutte le carni, ha anche la sua buona dose di colesterolo e grassi saturi, anche se tendenzialmente in misura inferiore ad altri tagli.

Nell’immaginario di tutti il filetto è il nome utilizzato per indicare il taglio di carne più pregiato ricavato dalla macellazione di bovini, suini, equini, cervidi. I filetti sono in realtà due e corrispondono al muscolo psoas, che unisce la coscia posteriore al tronco. Ha una forma fusiforme e molto allungata. In genere è venduto singolarmente, anche se una parte di esso può entrare a far parte di tagli di carne più grossi e complessi, come la bistecca Fiorentina o il carrè.