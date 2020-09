Di Stefano a sostegno di Di Pangrazio, la lista GenerAZione+ sceglie l’ex sindaco di Avezzano

Avezzano. La lista Generazione+ sceglie Gianni Di Pangrazio per il ballottaggio sottolineando che “serve una scelta responsabile per tutelare la città di Avezzano”.

“Il gruppo fondativo di GenerAZione+ ed una importante componente civica della coalizione a cui appartenevamo”, si legge nella nota, “in vista del ballottaggio cittadino, ha deciso di sostenere il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio. La decisione poggia le basi sulla necessità di prendere posizione in una sfida che pone la città di fronte ad un bivio: trovare concreta realizzazione per le tematiche da noi proposte fin dal primo turno, o lasciare Avezzano in balia di una coalizione arrogante ed etero diretta quale quella a trazione leghista”.

“Dalla costituzione di Generazione+”, spiegano, “abbiamo lavorato per un coinvolgimento diretto di persone giovani, dinamiche ed attente alle necessità del lavoro, dello sport, del turismo, della cultura e dell’ambiente.

In fase di ballottaggio, sentiamo il dovere di fare una scelta coraggiosa e netta: sposiamo il progetto di Giovanni Di Pangrazio con un accordo separato, privo di una firma, ma forte di una stretta di mano in favore della città. Non si tratta quindi di un collegamento tecnico su logiche di potere, ma di una volontà ampiamente condivisa dal gruppo e ragionata”.

“Il sostegno”, concludono, “si concretizzerà in un deciso supporto politico ed elettorale che, che siamo certi fornirà, non solo consensi utili a vincere, ma anche idee innovative e concrete per rendere Avezzano sempre più dinamica e vivibile”.