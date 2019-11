Di Pangrazio: nessun interesse per Italia Viva, la mia collocazione è il Partito Democratico

Avezzano. “Non ho nessun interesse ad aderire al progetto di Italia Viva ma mantengo rapporti con tutte le persone che stimo, indipendentemente dalla loro collocazione partitica”.

A dichiararlo è Giuseppe Di Pangrazio, coordinatore del circolo Pd di Avezzano. L’ex presidente del Consiglio Regionale fa chiarezza circa le voci di un suo interessamento al nuovo partito di centrosinistra, nato a settembre per volere dell’ex premier Matteo Renzi.

“L’onorevole D’Alessandro, con il quale ho condiviso percorsi in regione, ha fatto una sua scelta legittima che rispetto e per la quale scelta sono convinto che darà un contributo utile alla politica regionale e nazionale. Il mio rapporto con molti esponenti di altri partiti, così come i rapporti con esponenti del partito Italia Viva, per me è un arricchimento personale”, prosegue.

“Ritengo che la mia collocazione sia all’interno del Partito Democratico nell’area riformista e moderata. Spero di non dover tornare più a chiarire questa mia posizione che è nota e conosciuta sia in Regione Abruzzo che a livello nazionale.

Non ho mai avuto bisogno di terze persone per comunicare la mia attività politica a favore del nostro territorio o la mia appartenenza partitica. Ho sempre fatto personalmente comunicati per far conoscere ai cittadini i miei programmi o le mie attività politiche”, conclude Di Pangrazio.