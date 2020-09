Di Pangrazio e Simonelli scendono in campo a sostegno delle associazioni di volontariato

Avezzano. “Esiste” afferma Nello Simonelli, candidato al consiglio comunale nella lista “Avezzano Città Territorio” a sostegno di Giovanni Di Pangrazio “un intero mondo da tutelare, quello delle associazioni che si occupano in città di volontariato e sociale. Per questo sarà necessario, in qualità di consigliere comunale, essere al fianco di tutte le associazioni che si pongono il perseguimento di questa nobile funzione, tramite interventi mirati da programmare e concordare con loro di volta in volta”.

“Ciò deriva” continua “non solo dalla mia personale sensibilità sull’argomento, essendo un donatore Avis ed un associato Aido, quanto dalla necessità di fornire sostegno alle attività di pubblica utilità, a causa del crescente bisogno di larga parte della collettività”.

“Durante il mio precedente mandato, grazie ad una joint venture tra Misericordia, BCC Roma, Guarracini e l’Amministrazione cittadina di Avezzano” ricorda il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio “siamo riusciti a far in modo che Avezzano fosse una delle poche “città cardioprotette” in Europa”.

“Iniziative del genere a supporto dell’intera popolazione cittadina, non portate avanti dalla precedente amministrazione, devono non solo essere riprese, bensì” conclude “ve ne dovranno essere altre di ugual tenore se non superiore”.