Di Pangrazio denuncia: negato l’accesso ai rappresentanti degli ambulanti, il Comune non è palazzo di potere

Avezzano. Se nella mattinata la protesta degli ambulanti aveva sollevato qualche malumore di fronte al municipio, adesso che, invece, sembra essere rientrata, la polemica non accenna a diminuire. A far sentire la propria voce è l’ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio che denuncia un “comportamento gravissimo”

“Quello che è accaduto oggi è un fatto gravissimo”, ha dichiarato Di Pangrazio, “non sono stati fatti entrare in Comune i rappresentanti degli ambulanti che protestavano per lo spostamento del mercato. Il Comune è la casa dei cittadini e non un palazzo di potere”.

“Nei 5 anni da Sindaco non ho mai negato questo sacrosanto diritto. Oggi la rappresentatività è stata calpestata. Invito i consiglieri, soprattutto quelli di maggioranza, a riflettere su qual’è il loro dovere da amministratori della città e servitori di quel popolo che oggi è stato lasciato fuori”.