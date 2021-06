Di notte esce di strada e si schianta con l’auto contro una pianta: feriti un 19enne e un 15enne

Civitella Roveto. Grave incidente stradale nella notte a Civitella Roveto, due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti alla guida dell’auto, una Punto, c’era un 19enne del posto e al lato passeggero un 15enne, sempre di Civitella.

L’incidente è accaduto intorno a mezzanotte e mezza. I due ragazzi stavano uscendo dalla strada del campo sportivo.

L’auto è finita fuori strada da sola e ha continuato la sua corsa sul ciglio della strada, rompendo vari metri di staccionata finendo poi schiantata lateralmente su una pianta.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari allertati dal 118 che hanno stabilizzato i due feriti per poi trasportarli con urgenza al pronto soccorso. Uno ha riportato un trauma cranico, con diverse ferite alla testa curate e suturate con dei punti. L’altro si è rotto diverse costole. Entrambi sono sotto osservazione. Le loro condizioni sono gravi ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

In ospedale il 19enne è stato sottoposto agli accertamenti del caso per verificare l’idoneità alla guida ma non si conoscono gli esiti.

Con l’arrivo del caldo e con l’allentamento delle restrizioni emanate per il contenimento del contagio da coronavirus sono già diversi gli incidenti che si contano sulle strade della Marsica. Ieri un giovane di soli 19 anni è morto mentre era alla guida della sua moto sulla strada statale che unisce Celano ad Avezzano.