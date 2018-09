Di Nicola scalda i motori in vista delle regionali, vertice a Pescina con + Europa

Pescina. La sala conferenze del teatro San Francesco di Pescina spalanca le porte a Maurizio Di Nicola, consigliere regionale di Centro Democratico con deleghe ai trasporti e presidente della commissione bilancio. Questa domenica, a partire dalle ore 10.00, si terrà un confronto politico aperto a chiunque voglia offrire la propria riflessione, le proprie domande, il proprio punto di vista sul presente e sul futuro in Abruzzo, in Italia e in Europa.

Interverranno l’assessore alla cultura del Comune di Avezzano Pierluigi Di Stefano (Centro Democratico), Nico Di Florio (Forza Abruzzo), Dario Boilini (Radicali Abruzzo) e il giornalista Carlo Troilo (associazione Luca Coscioni). Concluderà l’incontro Maurizio Di Nicola. Di Nicola, candidato alle scorse elezioni del 4 marzo con la lista “+Europra”, guidata da Emma Bonino, inizia, dunque, a scaldare i motori in vista delle prossime elezioni e l’appuntamento di Pescina sarà un’ottima occasione per far gruppo, ritrovare i suoi sostenitori e gettare le basi, appunto per correre in regione.