Di Nicola alza la voce: la Lega ha abbandonato il centro sud e il M5S restituisca i soldi sottratti all’Abruzzo

Avezzano. E’ un Maurizio Di Nicola deciso e che entra a gamba tesa nei confronti della Lega e del Movimento 5 Stelle. L’esponente di +Europa, candidato alle scorse politiche del 4 marzo, infatti, tramite il proprio profilo facebook si è lasciato andare a uno sfogo nei confronti dei due partiti a capo del governo, rei, per un motivo o per un altro, di non prestare la giusta attenzione all’Abruzzo e al centro-sud Italia.

“A me, oggi, non interessa se non sapete il diritto o la contabilità pubblica, non interessa se l’on. Aiuto decide di andarsene dal movimento 5Stelle perché Casaleggio la controlla pure su come si veste, e non mi interessa se la sen. Taverna non spiega alla mamma che deve lasciare gli alloggi pubblici se è proprietaria pure di alloggi privati:

Dovete rimettere i soldi sottratti allo sviluppo dell’Abruzzo! L’impianto per l’irrigazione del fucino è una priorità! E la Lega inizi a parlare e dica da che sta, visto che al nord si spende 3 volte di più di quello che si spende al centro – sud per investimenti in infrastrutture”