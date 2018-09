Di giorno meccanico di notte spacciatore, arrestato 20enne marsicano. Droga nascosta nella sigaretta elettronica

Morino. Di giorno meccanico di notte spacciatore, arrestato ventenne di Morino. E’ stato fermato e arrestato dai carabinieri un giovane della Valle Roveto proprio mentre cercava di allontanarsi per non essere sorpreso con le mani nel sacco. La Stazione di Morino, nell’ambito di un servizio perlustrativo eseguito in quel Comune, durante la notte, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 20enne del luogo. I militari operanti, nel transitare davanti ad un bar del centro del paese, hanno notato il giovane allontanarsi in modo furtivo nel tentativo di salire a bordo della propria autovettura.

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivise in doti e banconote di diverso taglio per un elevato importo. Il controllo esteso anche all’officina meccanica da lui gestita ha permesso di rinvenire ulteriori grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultati all’interno di una sigaretta elettronica, anche questi suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e diverso materiale da confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.