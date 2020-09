Di Cristofano e Marini (Benvenuto futuro): sosteniamo la candidatura di Rosciolo a “Borgo del cuore 2022”

Magliano de’ Marsi. “Sosteniamo la candidatura di Rosciolo all’iniziativa del Fai “Borgo del cuore 2022″ e ripartiamo dalla valorizzazione del centro storico delle nostre frazioni”. Lo affermano Pasqualino Di Cristofano e Antonio Marini di “Benvenuto futuro”, che si dicono pronti “a investire sui borghi e a premere l’acceleratore sul loro recupero. Magliano de’ Marsi è una terra ricca di storia ma in pochi, negli anni, hanno dato il giusto valore a questo aspetto”.

La squadra guidata da Pasqualino Di Cristofano ha deciso “di ripartire da lì, da quei vicoli e da quelle piazze che in molti visitano ogni anno”. “Da giugno 2020 a oggi 1.700 persone hanno percorso il Cammino dei Briganti passando anche per le nostre terre” spiegano Di Cristofano e Marini. “Nel nostro programma abbiamo dedicato un ampio spazio al recupero e allo sviluppo dei borghi di Rosciolo e Marano perché crediamo fortemente nella cultura dell’accoglienza e nella valorizzazione delle bellezze del territorio, e siamo certi che se un camminatore arriva nel nostro Comune e apprezza le sue peculiarità, potrà tornare l’anno successivo, magari portando con sé altre persone”.

Di Cristofano e i suoi hanno scelto subito di sostenere la candidatura di Rosciolo a “Borgo del cuore 2022” e “di scendere in campo al fianco delle tante persone che con le loro attività si danno da fare per rendere più accogliente il territorio”. “La nostra squadra si avvale di altissime professionalità che sono al lavoro da tempo per capire dove come poter recuperare i fondi necessari per lo sviluppo del nostro territorio” continuano Di Cristofano e Marini. “Rosciolo e Marano, con i loro centri storici, sono sicuramente delle risorse da far crescere e sviluppare favorendo in primis la destagionalizzazione dell’offerta turistica, valorizzando i loro centri storici attraverso il recupero dei caratteristici vicoli e realizzando delle aree parcheggio delle zone attrezzate per il turismo di prossimità. A questo si lega poi tutto il piano di recupero dei borghi d’Italia che prenderà vita grazie a progetti privati e ai fondi dell’Unione Europea”.

Di Cristofano è certo che “grazie a questa azione sinergica si possa arrivare a creare i presupposti perfetti per garantire a queste importanti realtà del nostro comune il giusto è adeguato futuro”.