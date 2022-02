Di Cesare Tendaggi: la nostra è un’azienda che ha stoffa

“La nostra azienda è un’azienda che ha stoffa”. Esordisce così in un’intervista dedicata al settore dei tendaggi, Antonio Di Cesare, titolare dell’omonima azienda di arredamenti di Avezzano.

Una risposta alla richiesta di descrivere la propria realtà in una frase, che la dice lunga sullo spirito con cui porta avanti, insieme a suo fratello Devis, un’attività da quasi 30 anni punto di riferimento per il mondo degli arredamenti nella Marsica.

Vi abbiamo già raccontato come nasce Di Cesare Arredamenti (se vi siete persi l’intervista, cliccate qui per rileggerla), ma oggi vi parleremo di uno degli aspetti che i fratelli hanno voluto approfondire per rendere l’esperienza dei propri clienti completa a 360 gradi: i tendaggi.

E’ proprio a partire dalle richieste dei clienti, “che manifestavano la necessità di incorniciare i propri lucernai con tendaggi di livello che abbiamo deciso di specializzarci”, ci ha raccontato Antonio.

“Abbiamo capito“, ha continuato, “che era fondamentale non sottovalutare l’importanza di un accessorio indispensabile per l’arredamento della casa. Da qui l’idea di aprire un punto vendita su via Garibaldi appositamente dedicato, per rispondere a tutti i tipi di esigenze. In negozio il cliente sperimenta la realizzazione delle proprie idee dando vita ad un tendaggio unico ed esclusivo curato e realizzato per ogni singolo ambiente”.

L’obiettivo di questo spazio è quello di aiutarlo a “raggiungere una simbiosi con quello che vive perché siamo convinti che la forza e l’intuizione sono i due fattori primari per arredare con gusto quello spazio vitale che ci circonda. Perciò le proposte che andiamo ad offrire e che ci fanno contraddistinguere, sono legate al perfezionamento di quello che da tempo sappiamo fare; un’accurata selezione delle stoffe la cui scelta del tessuto viene condivisa con il cliente, rendendolo quindi partecipe. Oltre all’estetica, un ruolo fondamentale per il tendaggio stesso è il fattore di funzionalità. Bisogna avere un po’ di timore di noi stessi per essere impeccabili e ottenere un superbo risultato”.