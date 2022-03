Di Cesare Arredamenti, tutti gli elementi per una camera da letto perfetta

Il luogo dove ci si rifugia, lo spazio dedicato al riposo e al benessere. La camera da letto è la stanza della casa in cui è possibile rigenerarsi ed è il primo posto che viviamo nel momento in cui apriamo gli occhi al mattino. Ecco perché è importante arredarla nella maniera giusta.

In questo appuntamento, con l’aiuto del team di Di Cesare Arredamenti, vi sveleremo qualche segreto per rendere questa zona adatta alle vostre esigenze e perfetta in base ai vostri desideri.

3 segreti per una camera da letto perfetta

1. Il protagonista assoluto deve essere il letto

Il letto è il protagonista assoluto della camera. Che sia singolo, matrimoniale o a una piazza e mezzo, puoi scegliere tra diverse tipologie in base alla tua personalità: raso terra per rispondere a una camera da letto in stile zen, ideale per le persone che necessitano di un luogo ordinato e razionale; rotondi per arredare la camera con armonia ed eleganza e tanti altri ancora. È consigliato posizionare la testiera del letto a nord, orientandolo lontano da porte e finestre. Questa posizione permette di rendere la stanza meno ingombrante e di amplificare gli spazi. I colori? Dalle lenzuola, agli arredi e alle pareti meglio se tenui e delicati per favorire il massimo comfort per il relax.

2. Crea il tuo angolo di paradiso

Un pouf, una poltrona di design, un tavolino o una panca da posizionare ai piedi del letto. Creare il proprio angolo di relax è importante e rende ancora più personale la camera da letto. A cosa può essere servire? A leggere un libro prima di mettersi a dormire, appoggiare i panni quando si è di corsa, lasciare le scarpe o le ciabatte. In un modo o nell’altro, prima o poi, del angolo non potrai più farne a meno. Per questo motivo, è fondamentale trovare l’arredo che, oltre a essere in linea con lo stile della camera, sia funzionale a ogni tipo di bisogno.

3. Gli immancabili elementi

Tra gli elementi immancabili in una camera da letto, troviamo:

– I comodini.

In una camera da letto non possono mancare i comodini, meglio se presenti a tutti e due i lati del letto, a fargli da cornice. Avere un posto in cui poggiare libri, fazzoletti, acqua, può essere utile per avere tutto a portata di mano in qualsiasi momento. Negli ultimi anni, si è diffusa la tendenza dei comodini di diversi stili; l’unica regola da rispettare è che abbiano la stessa altezza.

– Lampada da comodino.

I punti luce sono fondamentali nelle camere da letto. Una piccola fonte di luce posizionata sul comodino permette di creare un’atmosfera intima e raccolta, oltre a dare un importante tocco di design.

– Lo specchio.

Sull’anta del tuo armadio o sul retro della porta, lo specchio è un elemento che non può mancare nella tua camera da letto. Soprattutto quello a figura intera per provare i vari look prima di uscire.

Insomma, Di Cesare Arredamenti ti aspetta per consigliarti e fornirti varie tipologie di arredo e realizzare insieme a te la camera da letto dei tuoi sogni.