Di Cesare Arredamenti, tre cucine per tre diversi stili di vita

Arredare significa raccontare chi siamo e cosa facciamo. Ogni ambiente della nostra casa svela infatti qualcosa su di noi e il nostro stile di vita si riflette su ogni spazio. Oggi vi mostreremo come una cucina può essere lo specchio di diversi modi di organizzare la propria giornata e, più in generale, la propria vita.

Tre cucine per tre diversi stili di vita

La cucina è tra gli ambienti più vissuti della casa. Non si tratta solo di un luogo in cui mettersi dietro ai fornelli per preparare il pranzo o la cena bensì un ambiente in cui si ricrea un clima familiare, accogliete in cui comfort, funzionalità ed estetica si sposano.

Cucina componibile dallo stile minimal

Per chi ama la sobrietà e la praticità. Per chi desidera inserire innovazione, sistemi tecnologici avanzati ed elettrodomestici di ultima generazione nella propria vita nonché cucinare in uno spazio confortevole, ampio e privo di troppi ingombri. Una cucina componibile dallo stile minimal risponde a tutte queste esigenze: arredi dalle superfici omogenee che danno sensazione di costante pulizia, con geometrie rigorose e lineari. Mobili multifunzionali, soluzioni originali che si adattano a ogni tipo di ambiente. Insomma, una cucina dove tutto è possibile.

Cucina romantica

Se si è abituati a trascorrere molto tempo in casa, specialmente in cucina, lo stile romantico è l’ideale. Con la cucina romantica è possibile avere tutto a portata di mano; è impossibile non trovare lo spazio per posizionare, in maniera ordinata e comoda, tutti gli utensili necessari per le proprie creazioni. In questo tipo di cucina, infatti, ogni dettaglio è studiato per offrire la massima capienza. Le linee classiche degli arredi, la rendono emozionante; cestoni girevoli, aperture a maniglia e legno come materiale principale la renderanno un vero sogno di cucina.

Cucina moderna smart

La cucina moderna in stile smart è adatta agli animi creativi e innovativi che amano sfruttare lo spazio per ogni tipo di occasione: in questo ambiente è semplice, ad esempio, passare dalla preparazione del pranzo e/o cena a una postazione per finire alcune commissioni di lavoro. Parliamo di una sorta di continuum tra cucina e living in cui è possibile cimentarsi in diverse attività sfruttando sempre comfort e funzionalità di spazi e arredi.

