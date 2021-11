Di Cesare Arredamenti Avezzano, una realtà fatta di qualità e sogni realizzabili

Anche oggi vi vogliamo raccontare storie di imprenditori che fanno della loro passione un lavoro, svelarne il dietro le quinte e ripercorrere insieme il cammino che ha portato alla nascita di attività cardine per il territorio. E’ questo il caso di Di Cesare Arredamenti, un’azienda che da quasi 30 anni rappresenta un punto di riferimento per il mondo degli arredamenti – dal classico al moderno, dai tendaggi agli accessori – nella Marsica e non solo.

“Una realtà fatta di qualità e di sogni realizzabili”. A introdurla con queste parole, i titolari, Devis e Antonio Di Cesare, che oggi ci anticipano qualche aspetto che approfondiremo nel corso dei prossimi mesi attraverso le parole dei protagonisti e di chi ha toccato con mano quanto vi racconteremo.

“Siamo un’azienda nata nel 1995 inizialmente con la vendita di biancheria da corredo e tendaggi. Con lo scorrere del tempo e la passione abbiamo abbracciato una più ampia prospettiva. E così il mondo del mobile. Il nostro punto di forza è la progettualità degli ambienti e l’alta qualità delle materie, cosa che con gli anni ci ha portato a crescere anche al di fuori del nostro bacino”, hanno dichiarato.

La scelta degli arredamenti per la propria casa è uno dei momenti più delicati per ogni persona, coppia o famiglia, che segna una fase della vita a cui sono legati valori e significati profondi. Proprio per questo è importante affidarsi a chi, con professionalità ed esperienza, riesce a mostrarci la strada giusta e a guidarci nella creazione di un’atmosfera calda e accogliente che ci faccia vivere con passione e serenità la nostra casa.

“Nei nostri punti vendita”, hanno continuato Di Cesare, “realizziamo renderizzazioni gratuite degli ambienti in maniera da illustrare ai nostri clienti le loro scelte nel proprio contesto abitativo. Diamo in questo modo l’opportunità, a chi viene da noi, di vedere in anteprima il tutto, ricreandolo alla perfezione. Così si partecipa attivamente alla propria progettazione, diventando il vero protagonista”.

“Nei nostri showroom”, hanno concluso, “troverete personale altamente specializzato pronto a soddisfare ogni vostra esigenza e a curare ogni minimo dettaglio. L’amore per il nostro lavoro ci ha dato la forza di affrontare l’evoluzione del mercato e ci ha permesso di continuare nel tempo. La qualità è stata il nostro successo, il trattare aziende artigianali la nostra prerogativa per portare l’azienda sempre ad un gradino superiore”.

Se anche voi volete realizzare i vostri di sogni… Di Cesare Arredamenti è il posto giusto.

Per info e contatti:

0863 20625

www.dicesarearredamenti.com

Showroom Avezzano: Via Monsignor Valerii, 83 – Via Napoli, 94