Di Cesare Arredamenti, 5 errori da non commettere quando si arreda casa

Scegliere l’arredamento di casa è uno dei piaceri della vita ma anche un’attività impegnativa in cui gli errori sono dietro l’angolo. Arredare significa creare un ambiente che rispecchi la propria personalità e la propria filosofia…perché una casa non è un semplice luogo fisico bensì un rifugio in cui vivere la routine quotidiana, in cui sentirsi a proprio agio e riflettere i propri sentimenti.

Di Cesare Arredamenti lo sa bene e per questo vuole aiutarvi a non incorrere in passi falsi, svelandovi 5 errori comuni da non commettere quando arriva il momento di arredare casa.

5 errori da evitare quando si arreda casa.

1. Mettere avanti l’estetica alla funzionalità.

Quando si arreda casa, è giusto dare sfogo alla propria creatività e al proprio gusto. Ma attenzione! L’arredamento non è solo estetica. E’ anche e soprattutto funzionalità. Che cosa vuol dire? Ogni elemento di mobilio deve essere pratico e rispondere alle vostre concrete esigenze quotidiane. La comodità deve sposare la bellezza per riuscire a raggiungere il giusto equilibrio e il compromesso perfetto per regalarvi tutto ciò che desiderate.

2. Mescolare troppi stili.

Accostare mobili di diverso stile sì…ma con armonia. Non bisogna mai esagerare con le diverse tipologie di stile da utilizzare per arredare casa. Se è vero che definire i propri interni con un tema specifico dimostra la voglia di esprimere la propria personalità è anche vero che affiancare troppi elementi a contrasto potrebbe destabilizzare. Un errore comune che si fa è quello di seguire continuamente le tendenze del momento e acquistare ogni anno mobili alla moda che non si combinano con quelli precedentemente acquistati.

3. Non gerarchizzare i colori.

Così come i mobili, anche per i colori c’è una regola da seguire per evitare di dare vita a un guazzabuglio poco credibile. E’ importante stabilire una palette di colori sin dal principio, con un colore principale – preferibilmente neutro – e due colori secondari da utilizzare in misura minore rispetto al primo. Mai, inoltre, utilizzare un solo colore che è sinonimo di asetticismo.

4. Trascurare l’illuminazione.

Il consiglio è: prevedete con attenzione dove collocare i punti luce (lampade da terra oda tavolo, plafoniere etc) e la vostra casa si colorerà della giusta atmosfera. Anche se potrebbe non sembrare così, l’illuminazione cambia la percezione di un ambiente. Per questo motivo, non è assolutamente sufficiente una unica fonte di luce artificiale che vada a illuminare una stanza intera. E’ bene che ogni angolo venga giustamente illuminato.

5. Scegliere mobili con misure approssimative.

Quando si arreda casa si pensa sempre a un divano grande che riesca a contenere anche gli ospiti, a una cucina spaziosa per cucinare in totale comodità o a un tavolo da soggiorno estremamente lungo per i pranzi e le cene con intere famiglie, amici o parenti. Spesso si pensa troppo a quello che dovrebbe essere e non a quello che fa al caso nostro. E’ importante fare le giuste valutazioni non in base alle convenzioni, ma soprattutto in base agli spazi che si hanno a disposizione. Ciò per evitare ingombri inutili e fastidiosi. Inoltre, la misurazione degli spazi è fondamentale prima di acquistare qualsiasi mobile per capire come provvedere alle giuste collocazioni e proporzioni senza sovraccaricare e soffocare l’ambiente.

Non a caso negli ultimi anni le renderizzazioni degli ambienti stanno riscuotendo molto successo. Conoscere e vedere in anteprima come verranno organizzati i propri spazi e l’arredo dei propri interni è il giusto compromesso per evitare di commettere errori indesiderati. Da Di Cesare Arredamenti questo è possibile farlo in maniera gratuita. Nel prossimo appuntamento approfondiremo questo aspetto. Rimanete sintonizzati.

