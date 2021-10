Destinazione L’Aquila: un 30enne pakistano a piedi sull’A24, pericolo scampato

L’Aquila. Raggiungere L’Aquila tramite l’autostrada, toccando i territori marsicani d’Abruzzo: questa la storia di un 30enne pakistano, avvistato da diversi automobilisti mentre transitava qualche giorno fa a piedi sull’A24. Molti i testimoni rimasti incuriositi dal fatto, che preoccupati per la sua incolumità hanno avvertito la polizia stradale. Le forze dell’ordine hanno tempestivamente inviato una pattuglia in zona per intercettare l’uomo. Quest’ultimo, una volta identificato è stato invitato ad interrompere la sua pericolosa marcia. Al momento non sono state rilevate particolari pendenze a suo carico, se non quella di non essersi informato riguardo l’utilizzo dell’autostrada dei Parchi mediante un veicolo adeguato. Dopo il rilascio del pedone abusivo, il traffico autostradale ha ripreso la sua normale attività, senza ulteriori rallentamenti o interruzioni.