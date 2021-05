Dermatologia e medicina estetica: nuovo servizio al centro Medilab di Avezzano

Il centro Medilab di Avezzano introduce un nuovo servizio, ampliando il ventaglio di attività mediche volte a migliorare la vita dei propri pazienti. Dermatologia e medicina estetica: questo il nuovo ramo presente nell’ambulatorio grazie all’inserimento nel team di una nuova figura specializzata che si occuperà di rispondere alle esigenze di coloro che vogliono raggiungere un benessere fisico e psicologico, aspetti fondamentali nel percorso di accettazione del proprio corpo.

Visite dermatologiche.

Quando parliamo di dermatologia ci riferiamo a una branca della medicina che si occupa della pelle e dei tessuti connessi. Nel corso della visita si esegue una accurata esplorazione della cute del paziente che serve a diagnosticare le patologie pigmentate della pelle, le malattie allergologiche cutanee e le patologie virali della pelle, in via preventiva o in seguito a delle manifestazioni come macchie, vescicole, pomfi etc.

Medicina estetica.

La medicina estetica è una branca della dermatologia che utilizza cure poco invasive per migliorare l’aspetto della pelle e contrastare inestetismi dovuti agli effetti dell’invecchiamento, di fattori genetici o ambientali. Questo tipo di trattamenti stimola il ricambio cellulare, ripara le membrane e rende meno evidente la presenza di rughe o altri disequilibri fisici del viso o del corpo. Tutte le tipologie di approccio verranno personalizzate in base alle caratteristiche di ogni individuo.

Nello specifico, la dottoressa specializzata del centro Medilab di Avezzano esegue:

filler

trattamenti biostimolanti

botox

Per le visite dermatologiche e di medicina estetica si può prenotare contattando il numero: 333 780 7891. La dottoressa sarà presente in ambulatorio il giorno venerdì 14 maggio a partire dalle 9.30 fino alle 12.

#adv #advertising