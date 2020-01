D’Eramo (Lega): giustizia immediata per Sara Sforza, non possiamo rimanere inermi

L’Aquila. “L’assurda morte di Sara Sforza merita risposte ferme e immediate da parte dello stato”. Lo afferma il coordinatore della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo.

“Sono ore di assurda angoscia e dolore per tutta la comunità regionale per una tragedia che lascia attoniti” continua D’Eramo. “Nonostante l’incredulità per quanto accaduto alla povera Sara, non è possibile rimanere inermi: se esistono profili di presunta illegalità, per di più nei confronti di soggetti che hanno già avuto precedenti in tal senso, è assolutamente doveroso prendere provvedimenti immediati, con il massimo della inflessibilità”.

“La Lega ribadisce il rispetto per il lavoro della magistratura, ma anche la ferma e inossidabile condanna per ogni forma possibile di mancato rispetto per la legge. A maggior ragione quando ciò diventa causa di morte per una giovane ragazza, piena di energia e di speranza nel futuro” conclude il coordinatore.