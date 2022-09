D’Eramo a Tagliacozzo: “Città scrigno di bellezza da valorizzare, presidio sanitario va potenziato”

Tagliacozzo. “Dopo due anni di pandemia il ritorno tra la gente rafforza il nostro partito. La Lega è votata all’ascolto delle problematiche dei territori e poter tornare a stringere le mani alle persone ci restituisce quei valori fondamentali sui cui fondiamo la nostra politica”.

Così il segretario della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, deputato uscente e in corsa per il collegio Plurinominale alla Camera alle elezioni di domenica, a margine di un incontro con un gruppo di cittadini e simpatizzanti, ieri sera, in un locale nel centro di Tagliacozzo, fiorente cittadina della Marsica, in provincia dell’Aquila, molto conosciuta fuori dai confini regionali.

“Questo comune è uno scrigno di bellezza. Io vengo da un piccolo centro montano di questo territorio, Barisciano, conosco le potenzialità dei borghi, che però fanno sempre più fatica rispetto alle grandi città per farsi conoscere. Per questo crediamo nelle autonomie dei territori che però vanno messe in rete con infrastrutture e servizi efficienti con le città più grandi, perché è proprio grazie a borghi così belli che si riesce a esprimere il potenziale che hanno tanti angoli d’Abruzzo”, ha spiegato il deputato del Carroccio.

Al centro dell’incontro, tra le altre cose, il turismo ma anche il presidio sanitario cittadino, “sempre a rischio di un depotenziamento che penalizza i cittadini”.

“Tagliacozzo solo in estate conta decine di migliaia di turisti, i servizi sanitari sui territori vanno ampliati, non tagliati e ridotti, come ha fatto la sinistra, una azione che questo governo regionale di centrodestra a trazione Lega ha bloccato ed invertito la tendenza. Per questo ringrazio l’assessore regionale Nicoletta Verì. Un ospedale, in un centro come questo, costituisce un presidio fondamentale per la comunità e in città si tocca con mano il malcontento e la preoccupazione per la perdita di numerose prestazioni sanitarie”, ha concluso il segretario della Lega Abruzzo.