Depuratori, H20 accusa il sindaco di Trasacco: più che polemiche, pensi a prevenire l’abbandono dei rifiuti

“Servono investimenti nel settore e far uscire le società di gestione dalla crisi in cui molte di esse versano per velocizzare gli interventi e assicurare una gestione futura efficiente”, precisa il Forum H20, “qualche spiraglio di luce per alcuni lavori terminati o in corso su diversi impianti ma progressi a rilento. A Trasacco sono in corso lavori finanziati nel 2007 e appaltati nel 2016”. “Sabato sera è andato in onda nel programma Striscia la Notizia un servizio del corrispondente Pinuccio sullo stato troppo spesso pietoso della depurazione in Abruzzo”, afferma il Forum, “con un accenno sulle drammatiche condizioni in cui versano alcune delle società di gestione del servizio idrico integrato con i debiti che ne limitano fortemente le capacità operative. Nelle riprese si vedeva schiuma uscire da una condotta, metri cubi su metri cubi di reflui che entravano nelle vasche di un depuratore, quello di Trasacco Strada 38, in condizioni che dire incresciose è poco, e poi venivano riversate tramite le tubazioni in uno dei canali del Fucino, a parte le perdite dalle vasche che andavano a terra”.

“Una situazione ben nota, si direbbe, almeno per chi guarda le informazioni che l’Arta pubblica sul suo sito web da anni e legge i documenti e i report ufficiali. È stata spesso oggetto di attenzione da parte della stampa locale e non solo”, prosegue, “dati che continuano ad essere in tantissimi casi totalmente sballati rispetto alle norme esistenti”. Il Forum H2O ha elaborato e riassunto i dati Arta dei controlli del 2018, l’ultimo anno con i dati completi recentemente pubblicati dall’Agenzia per l’intera regione (per il 2019 sono disponibili solo alcuni trimestri per due sole province). Tra i tanti parametri che l’Arta monitora e che devono essere rispettati, ci siamo concentrati su uno di quelli più importanti, l’Escherichia coli, che ha un limite di 5mila Unità Formanti Colonia/100 ml. Il tutto senza fare considerazioni sulle eventuali ulteriori conseguenze dal punto di vista amministrativo di questi superamenti. Tanti gli impianti che almeno una volta hanno superato la soglia, ben 97 sui 272 controllati (pari al 36%). La provincia con la percentuale maggiore è Pescara con il 49% ma quella di Chieti ha il numero assoluto più elevato, 42 impianti con almeno una criticità per questo parametro.

“Purtroppo dobbiamo soffermarci anche su questioni di campanile a nostro del tutto inconcepibili e ridicole”, tuona l’associazione, “davanti a questa situazione che va avanti da un decennio ci si aspetterebbe un bel bagno di realtà da parte di tutti e un “pancia a terra a lavorare”. Invece qualche amministratore, come il sindaco di Trasacco, dopo il servizio ieri ha addirittura provato in maniera piuttosto scomposta a negare l’evidenza attaccando noi e Striscia sostenendo che l’impianto mostrato in video, quello di Strada 38 (tra l’altro sbagliando anche il suo nome, strada 37, poi corretto dopo un nostro commento al suo post, ndr) fosse “in disuso” in quanto ne esisterebbe un altro, Strada 36.Le immagini con le vasche colme di reflui e gli scarichi in funzione parlano da sole ma evidentemente per qualcuno l’acqua entrava nel depuratore per sua decisione autonoma e, come al solito, ad insaputa di tutti e l’energia elettrica che in quel momento stava continuando ad alimentare il quadro dei comandi temporizzati doveva arrivare al depuratore solo grazie ad uno strano scherzo del destino. Cinico e baro ovviamente”.

“La verità è che”, sottolinea il Forum H20, “da anni i due depuratori di Trasacco, Strada 36 e Strada 38 (quello andato in video), hanno dati allo scarico del tutto inaccettabili, stando alle informazioni pubblicate da Arta. I due depuratori, gli unici per Trasacco, compaiono nell’elenco degli impianti abruzzesi che ci è stato fornito lo scorso 11 ottobre 2019 dalla Regione Abruzzo in un accesso agli atti. Sul depuratore di Strada 36 si attendevano da anni interventi e solo ora si stanno facendo dei lavori (il finanziamento è stato concesso dal Cipe il 21 dicembre del 2007, e l’appalto è stato aggiudicato il 30 maggio del 2016), che però sono ancora in corso, come dimostra la foto che alleghiamo scattata proprio il giorno in cui sono state fatte le riprese. C’era ancora molto da fare con scavi aperti. Nel frattempo il gestore, il Cam, deve per legge comunque assicurare una depurazione perfetta in tutta la Marsica, non certo tenere un depuratore come quello di Strada 38 in quelle condizioni del tutto fuori controllo, addirittura accessibile in quanto con recinzione parziale, con concreto rischio per l’incolumità (basti pensare a dei bambini che potrebbero per gioco cadere nelle vasche in funzione). Il sindaco di Trasacco nel suo post, poi, cerca comunque di scaricare (è il caso di dirlo) sul Cam come se il suo comune non fosse uno dei proprietari della società e non votasse nell’assemblea dei soci i principali atti, a partire dal bilancio. Incredibile.Auspichiamo che il sindaco segua nel futuro con maggiore attenzione lo stato della depurazione e dei lavori connessi nel suo territorio. E, in ultimo, che che i canali del Fucino in cui scaricano diversi depuratori che finora non hanno funzionato a dovere vengano usati per l’irrigazione (abbiamo decine di foto e video a riguardo) è altrettanto noto, tanto che ci sono state anche ordinanze per imporre divieti nel passato. Non capiamo come, in alcuni commenti che abbiamo letto dopo il servizio, si possa negare anche questa evidenza”.