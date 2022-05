Denunciato dalla polizia locale per ricettazione, arriva la misura cautelare in carcere

Avezzano. La Polizia locale della Marsica ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Avezzano, la dottoressa Daria Lombardi, dietro richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini dottor Ugo Timpano, nei confrontidi un 42enne.

Si tratta di S.A. cittadino marocchino, già denunciato lo scorso 16 maggio per il reato di ricettazione. L’uomo era stato fermato dagli agenti dopo essere stato riconosciuto, grazie alle telecamente della videosorveglianza, come l’autore del furto di un’auto poi restituita al proprietario. Tra l’altro, dopo gli accertamenti di rito in caserma, era stato anche accertato come l’uomo fosse già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma per avere commesso altri specifici reati.

Leggi anche: