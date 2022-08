Delitto di via Poma: questa sera in diretta su AbruzzoLive, i nuovi sviluppi della vicenda

Questa sera, alle 21, AbruzzoLive proporrà uno special sul delitto di via Poma, che prenderà in esame i nuovi sviluppi registratisi nelle indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni, uccisa a Roma il 7 agosto 1990 in circostanze non ancora chiarite.

A fronte di indagini lunghe e complesse, che di volta in volta hanno condotto gli inquirenti verso soggetti poi risultati estranei ai fatti, la giovane non ha ancora avuto giustizia. Ora, la Procura della Repubblica di Roma e la Commissione parlamentare antimafia hanno riaperto il caso.

Su questo nuovo corso e sulle implicazioni investigative, forensi e criminologiche della vicenda, si confronteranno questa sera in diretta, con lo scrittore Francesco Proia, il reporter e documentarista Paolo Cochi, la genetista forense Marina Baldi, il criminologo Luca Marrone e l’avvocato Alessio Tranfa.