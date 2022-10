Delegazione lituana ad Avezzano: incontro con la Pro loco per conoscere la storia del territorio

Avezzano. L’Amfi International, con sede a Celano, che dal 2008 si occupa di mobilità per la formazione a livello europeo, coordina e realizza importanti progetti di scambio con diversi paesi europei, proponendo la mobilità a svariate categorie di professionisti e studenti.

Nell’ambito di queste attività si inserisce l’incontro di una rappresentanza di esperti di eventi culturali provenienti dalla Lituania con responsabili della Pro Loco Avezzano che ha risposto prontamente alla richiesta di ricevere gli ospiti e favorire così uno scambio tra esperienze organizzative e culturali diverse.

I cinque membri della delegazione, in mobilità di osservazione Erasmus+, ad Avezzano dal 10 al 14 ottobre, nell’ambito del progetto “Motivation and inclusion of adults in non-formal education”, appartengono al Kaišiadorys Cultural Centre, ente che si occupa di organizzare eventi culturali nella loro città, appunto la città di Kaišiadorys; proprio per tal motivo l’Amfi International, che ha il compito di attuare lo scambio e la mobilità della delegazione, ha interessato la Pro loco Avezzano per l’incontro che si tenuto l’ 11 ottobre nella sede di Avezzano.



La presenza di un esperto interprete ha reso le cose decisamente più facili. I responsabili Pro loco hanno risposto alle numerose e pertinenti domande poste dai visitatori e hanno mostrato loro diversi video e foto dei numerosissimi eventi che dal 2014 si susseguono nella città di Avezzano ad opera del sodalizio. Il focus d’interesse era principalmente centrato sulle modalità organizzative degli eventi e sui finanziamenti per la loro realizzazione ma non sono mancate domande sulle location, sulle risorse umane impegnate e sulle difficoltà incontrate; quindi gli ospiti hanno rappresentato le loro attività e organizzazioni, in alcuni aspetti similari a quelle del gruppo avezzanese.

La Pro loco Avezzano, che ringrazia del coinvolgimento l’Amfi International, ha colto nell’ incontro l’opportunità di acquisire informazioni altamente formative; infatti, la conoscenza di un centro culturale europeo, impegnato negli stessi ambiti, ha consentito di mantenere il confronto su un piano paritetico e di cogliere le diversità come spunto per migliorare e integrare l’offerta che fino ad oggi la Pro Loco ha presentato al territorio marsicano e alla città di Avezzano.

I componenti della delegazione, dal canto loro, hanno restituito un feedback decisamente positivo sul confronto avuto e hanno entusiasticamente ringraziato dell’accoglienza. Per rinsaldare questa nuova “amicizia” e i futuri scambi culturali che ne potrebbero seguire, la Pro loco ha fatto loro dono del libro della V Tavola di Etnomusicologia e di una raccolta fotografica delle attività svolte dal 2014 al 2016 dalla Pro loco.