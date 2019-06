Delegazione di ‘Donne Democratiche’ all’evento dedicato a Nilde Iotti, prima presidente donna della Camera

Avezzano. Una delegazione delle Donne Democratiche della Marsica, Anna Paolini, Lorenza Panei e Marielisa Serone, hanno preso parte all’evento “La Presidente 20 giugno 1979: Nilde Iotti Presidente della Camera”, evento organizzato presso la Camera dei Deputati dalla Fondazione Nilde Iotti per il 40° anniversario della sua elezione come Presidente, per commemorare la sua figura e riflettere sul ruolo delle donne nella società odierna.

“Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione” queste le prime dichiarazioni di Nilde Iotti alla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, il 20 giugno 1979. Fu la prima presidente donna, segnando istituzionalmente un punto di svolta. Le sue parole sono monito e ricordo di una condizione quella femminile, in politica come nella vita di tutti i giorni, caratterizzata da sacrifici e lotte per l’affermazione di diritti fondamentali, ma anche di luoghi in cui fare presenza al pari degli altri, per portare al centro della discussione politica e valoriale le questioni della parità salariale, del lavoro e dell’equa distribuzione delle responsabilità in ambito pubblico e privato.

Il rispetto delle differenze, la garanzia di rappresentanza nelle discussioni e nelle decisioni, le questioni del cosiddetto lavoro di cura, la difesa di leggi come la 194, la maternità consapevole, la tutela in luoghi di conflitto e violenza di genere, sessuale, economica e domestica sono stati i temi al centro del dibattito e dell’operato delle democratiche della Marsica.

“Il nostro compito” affermano le esponenti del gruppo Donne Democratiche “è sostenere uno sviluppo e un rinnovamento della società fondata sul riguardo e sulla piene pari opportunità. Noi donne Democratiche cercheremo di fare la nostra parte, sempre!”.

In foto, Anna Paolini, Lorenza Panei e Marielisa Serone nella Sala delle Donne alla Camera dei Deputati con le 21 costituenti, fra cui spiccano in alto a destra due abruzzesi: l’aquilana Federici Agamben e la pescarese Delli Castelli.