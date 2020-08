Degrado, siringhe e topi in via Nuova ad Avezzano. Protestano i residenti: qui è invivibile

Avezzano. Degrado, siringhe e topi in via Nuova ad Avezzano. E’ sconcertante lo scenario che quotidianamente si trovano davanti i residenti della zona alle porte della città. A nulla sono valsi i tentativi di denunciare quanto accade in quella strada adiacente al museo dell’Agricoltura.

I residenti hanno lamentato la presenza di immondizia di ogni genere, ma anche di siringhe e topi. In molti hanno denunciato anche un via vai di prostitute che preoccupa non poco le famiglie con i bambini piccoli che risiedono proprio lungo quel tratto di strada.

Anche in passato i riflettori dei media si erano accesi su via Nuova proprio a causa delle erbe infestanti che avevano invaso i marciapiedi e le carreggiate impedendo addirittura ai passanti di percorrerla a piedi.