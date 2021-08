Degrado nel centro di Avezzano, i residenti di via Mazzini: “Musica a palla di notte e sporcizia” (FOTO)

Avezzano. Musica a palla che arriva dalle auto, a volte auto elettriche, guidate da giovanissini. Accade di notte e i residenti più di una volta hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A contattare la redazione di Marsicalive alcune persone del posto che raccontano: “La sera il trambusto inizia verso le 23.30. bande di ragazzini si riuniscono in via Mazzini, di fronte all’istituto del Sacro Cuore. Qui mangiano e bevono ma soprattutto bivaccano, lasciando poi rifiuti ovunque”.

“L’unica fortuna”, vanno avanti i residenti di via Mazzini, è che la Tekneko passa regolarmente e ripulisce ogni volta il degrado”.

“La cosa paradossale”, concludono, “è che abbiamo acquistato dei fiori per abbellire le aiuole e ci hanno impedito di innaffiarle perché è vietato usare acqua pubblica per questi scopi. Chiaramente le piantine si sono seccate. Poi però se chiamiamo per dire che c’è rumore e non riusciamo a dormire, ci dicono che non ci sono pattuglie disponibili. Siamo fiduciosi che si interverrà quanto prima. Sia per i rumori, che impediscono alle persone di riposare, sia per la sporcizia che restituisce immagini indegne di inciviltà”.