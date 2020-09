Degrado nel centro città, anche un assorbente usato gettato a terra. Commerciante denuncia ritardi nelle pulizie

Avezzano. Si reca al lavoro, nella centralissima zona adiacente il tribunale, e trova il consueto cumulo di immondizia gettata a terra. Solo che questa volta, rispetto alle precedenti, c’è l’aggiunta anche di un elemento nuovo. Una novità poco piacevole, ovviamente: un assorbente usato. “Un assorbente buttato così, vicino all’ingresso di un locale pubblico nel cuore della città, fa veramente rabbia. Un senso di menefreghismo e disinteresse notevole”, denuncia la giovane commerciante.

“Non è questione di centro o periferia, qui è un problema serio e grave, un po’ come per la scalinata della Cattedrale e per la grande sporcizia in giro tra le strade, nei giardini pubblici e nelle fontane. E in più vi sono dei ritardi, secondo me, nella pulizia della città. Come è possibile che in alcune zone di Avezzano vi sono ancora gli stessi rifiuti delle settimane addietro? O non si pulisce o si presta scarsa attenzione nel farlo. Trovate una scena simile alle sei del pomeriggio è inammissibile”, conclude la commerciante.