Degrado e sporcizia nella pineta di Avezzano, la denuncia di Di Cintio (Psi): situazione surreale

Avezzano. “Lo stato di degrado e di abbandono della pineta di Avezzano e del suo parco mortificano la città e mi lasciano con l’amaro in bocca” afferma l’ingegner Sergio Di Cintio, coordinatore marsicano del Partito Socialista Italiano. “Passeggiando ho notato del nastro da cantiere che delimita alcuni giochi e attrezzature divelte, e dei cartelli con su scritto “non usare, non efficiente”. Una situazione a dir poco surreale”.

“Un pericolo per la pubblica incolumità” prosegue Di Cintio “difatti il parco rimane aperto e solo alcuni elementi sono segnalati come pericolosi, forse per sentirsi a posto con la coscienza. Altri giochi sono malandati, ci sono dei pericolosi ferri a vista, senza contare i cocci delle bottiglie e immondizia varia. Essendo l’area accessibile ai bambini e ai frequentatori, i pericoli rimangono, come il problema serio della sicurezza. Un’altalena non ha più il piede d’appoggio per esempio: l’area ludica andrebbe quindi recintata, con ulteriori disagi per chi utilizza la pineta per fare una passeggiata, rilassarsi o fare sport”.

“Gli interventi della passata amministrazione sono stati pressappoco nulli in questa zona, ricordo i proclami elettorali” continua il coordinatore Psi. “Mi lascia perplesso anche la disparità di utilizzo dei fondi, un nuovo parco per l’ormai famoso T-Rex e per la sicurezza di Piazza Torlonia, dove per un faretto rotto all’interno della fontana sono stati trovati ulteriori denari per installare un impianto di videosorveglianza. A ragione mi farebbe piacere avere un resoconto sul funzionamento dell’impianto, atto a giustificare tale spesa, e se per esempio è stato multato qualcuno, visto le foto che vengono postate sui social, che spaziano da abbandono di rifiuti, bivacchi e nuovi giochi rovinati. Mentre tutto tace per il polmone verde di Avezzano, fra rischio per la sicurezza degli avventori, area ludica e attrezzature malridotte e spesso inutilizzabili, rifiuti di vario tipo, scarsa illuminazione notturna e accessibilità per le persone con disabilità inesistente” conclude Di Cintio.