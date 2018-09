Degrado e mancanza di senso civico: centro in balia dei vandali. Segnalazioni dei residenti

Avezzano. Continuano le proteste a causa di degrado e vandalismo nel centro di Avezzano. Nel mirino di giovani annoiati dalla quotidianità cittadina c’è, stavolta, via Marruvio.

Protagonista della cronaca degli ultimi mesi è, in particolar modo, la struttura del Genio Civile le cui scalinate d’ingresso sono divenute oramai da tempo un punto di ritrovo dei più giovani. Il secchio della differenziata abbattuto, il vetro della porta esterna all’edificio ridotto in frantumi: gli atti vandalici in questa zona sembrano essere all’ordine del giorno.

Le denunce e le ripetute segnalazioni da parte dei residente e l’intervento di forze dell’ordine non hanno messo un fine alla storia che, con l’obiettivo di una civile convivenza nel pieno rispetto delle regole, si spera arrivi presto.