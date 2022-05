Degrado e incuria alla Pineta di Avezzano: incivili lasciano immondizia, attrezzatura abbandonata

Avezzano. Le attrezzature sportive installate sono datate e mancanti di manutenzione. Alcune sono rotte, altre potrebbero anche essere pericolose. Intorno alla pista di atletica ci sono attrezzature dismesse e abbandonate, nascoste nei tratti di passaggio.

Nei cestini, i soliti incivili che non sono in grado nemmeno di riportare a casa una bustina con i propri rifiuti, li lasciano nei cestini spesso stracolmi che poi vengono presi d’assalto dagli uccelli. Oppure li lasciano direttamente a terra, dove poi la notte arrivano chiaramente gli animali che li portano un po’ qua e un po’ là.

Si presenta così la Pineta di Avezzano, “cuore verde della città”, come si è abituati a chiamarla ma di cui in pochi rispettano i luoghi. Qualche lettore ha lamentato mancanza di pulizia e di controlli ma rimane il fatto che, come in molte altre aree verdi,gli sporcaccioni imperversano nonostante qualsiasi controllo oppure bonifica.

Tra società sportive che si imbeccano l’un l’altra, tra concessioni, bandi mai arrivati e promesse su investimenti e fondi, gli impianti sportivi dedicati all’atletica e ad altre attività sono nelle stesse condizioni da decine di anni. In attesa di un cambiamento. Un intervento di miglioramento e di messa in sicurezza lo attendono anche le attrezzature installate all’interno del percorso della Pineta.