Degrado a Piazza Torlonia, nel parco giochi dei bimbi: le foto “denuncia” di una mamma

Avezzano. Mascherine anticovid usate e gettate a terra, cartacce e lattine ovunque e degrado. Si presenta così il parco giorchi a piazza Torlonia, dove quotidianamente arrivano i bambini da tutta la città per giocare qualche ora all’aria aperta. Solo qualche giorno fa l’allarme era stato lanciato da Cna, che lamentava la continua azione dei vandali proprio a piazza Torlonia, non lontano dal parco per i bimbi.

Questa volta, la “denuncia” arriva da una madre. “Questo è lo stato in cui è ridotto il parco”, scrive alla redazione di Marsicalive, “è una vergogna”.

In tempi di pandemia sanitaria, in cui si tenta di tutto per tornare a una sorta di normalità, i genitori lamentano il degrado lasciato dagli incivili anche nel parco dei bimbi. Sollecitati più controlli.

