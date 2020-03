Decreto Covid-19, controlli a tappeto a Celano delle forze dell’ordine. Santilli: tolleranza zero, non si deve uscire

Celano. Controlli a tappeto a Celano da parte delle forze dell’ordine in ottemperanza a quanto previsto dai decreti del Governo nazionale, che invita i cittadini a restare in casa per arginare il contatto da Covid-19. Questa mattina, infatti, si sono intensificati i controlli nel territorio di Celano. Un lavoro congiunto che vede in prima linea anche il primo cittadino, Settimio Santilli.

“Sto andando in giro io con le forze dell’ordine”, ci spiega il sindaco di Celano, “tolleranza zero, non si scherza più per il bene dei miei concittadini, devono rimanere a casa, non devono uscire se non urgentissimo. Lo dico per il bene loro”.

Il sindaco quindi invita i celanesi a non uscire di casa, se non strettamente necessario in base alle regole del decreto del premier Conte. “Devono collaborare tutti i cittadini nessuno escluso”, conclude Santilli, “abbiamo iniziato a far multe a chi va in giro senza alcuna urgenza”.