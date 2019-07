Decoro urbano in piazza Risorgimento ad Avezzano, il Centro giuridico del cittadino scrive a Passerotti

Avezzano. Decoro urbano in piazza Risorgimento ad Avezzano, il Centro giuridico del cittadino scrive al commissario prefettizio della città, Mauro Passerotti.

“In questi giorni stanno per terminare i lavori dell’area pedonale al centro della città”, scrive Augusto Di Bastiano al commissario Passerotti, “le segnalo un’insegna prospiciente l’edicola nell’angolo di via Corradini – via Marconi”.

“Un’insegna”, precisa Di Bastiano, “che è li da anni, non utilizzata, e credo che sia opportuno rimuoverla”.

“Proprio li vicino”, continua, “è presente una panchina con al centro uno spazio per fiori. In questo caso”, conclude, “fiori non se ne vedono da tempo, ma solo tanta monnezza e sporcizia”.