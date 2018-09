Decoro pubblico e rispetto per l’ambiente, Presutti incontra a piazza Torlonia gli studenti dell’agrario

Avezzano. Cancelli aperti nel cantiere di piazza Torlonia per un incontro tra Crescenzo Presutti, assessore al decoro urbano e verde pubblico , e i ragazzi della IV A dell’istituto tecnico agrario “Arrigo Serpieri” della città di Avezzano. Gli studenti, accompagnati dai professori Virgilio Russo, Patrizia Polio e Massimo Isopo, si sono recati questa mattina al cantiere della nuova piazza Torlonia per visionare lo stato dei lavori.

L’assessore Presutti ha illustrato ai ragazzi le opere di ristrutturazione che sono state effettuate nella nuova piazza.

Decoro Pubblico, rispetto per l’ambiente e per l’area verde: questi i tre punti principali toccati da Presutti nel progetto di riqualificazione di piazza Torlonia.

Durante la visita è stata mostrata agli alunni dell’istituto agrario la nuova area riservata ai bambini, risistemata, pulita e ristrutturata con giochi moderni e colorati. “Quest’ area giochi, di una ditta del Trentino, e riservata ai più piccoli”, spiega Presutti, “è stata sistemata affinché non ci siano nessun pericolo e insidie. E’ stato inserito all’interno dell’area un tappetino morbidissimo anti-trauma e anti-cadute, composto da materiale riciclato, dove poi verrà installato un prato già pronto, come quello che è stato collocato nell’area dove si trova il monumento ai caduti. L’obiettivo è quello di rendere felici i più piccoli, donando loro un’area verde curata e sicura”.

L’assessore ha proseguito la visita mostrando il nuovo impianto di irrigazione, composto da 700 irrigatori, le nuove siepi e quelle già esistenti che sono però state curate e controllate.

“La nuova piazza“, ha dichiarato l’assessore, “dovrà essere costantemente monitorata, perché ad esempio piante come il bosso possono presentare problemi di seccume delle foglie e bisognerà agire d’anticipo”. “Per questo motivo”, continua Presutti, “sarà un percorso lungo che chiederà un’attenzione costante e un controllo serrato. L’amministrazione comunale stanzierà 100.000 euro l’anno solo per la sua manutenzione e fruibilità. Controlli serrati anche la notte per prevenire atti vandalici con la presenza di guardie eco-zoofile e telecamere di sorveglianza”.

Sono stati mostrati i nuovi vialetti in ghiaia e il parco verde all’interno del quale sono state sistemate le panchine per i cittadini. Lunga attenzione anche al monumento ai caduti, che sarà completamente ripulito e restaurato a causa degli ultimi atti vandalici e tornerà ad essere un vanto per la città.

Una piazza completamente pulita e ordinata quindi, dedicata alle famiglie e ai bambini, che potranno godere di una nuova area verde nel cuore della città di Avezzano.

Verranno, inoltre, installate delle aree smoking e adibite zone riservate ai cani.