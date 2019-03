Decennale terremoto L’Aquila: Libera organizza la giornata regionale nel capoluogo, ecco come partecipare

Avezzano. Per il 21 marzo 2019, nell’anno del decennale del terremoto, Libera Abruzzo ha scelto di svolgere la giornata regionale a L’Aquila. Nel capoluogo abruzzese confluiranno i cortei delle scuole, delle associazioni e dei singoli provenienti da tutta la regione, per recitare tutti insieme, come un interminabile rosario civile, i nomi e i cognomi delle vittime innocenti delle mafie, ricordare le vittime del terremoto, del terrorismo, delle stragi in mare per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Una memoria non relegata al ricordo e alla commemorazione, ma una memoria viva da tradurre in impegno quotidiano.

Per chi vuole partecipare sono aperte le iscrizioni. Sarà messo a disposizione un pullman da Libera Marsica con partenza ore 8,00 da Antrosano. La prenotazione è obbligatoria.

Contattare

Aldo Antonelli 3381800280

Francesca Di Luzio 3468083055

Maurizio Sacchetto 3473823804