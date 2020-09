Debutti, conferme e ritorni, ecco come potrebbe essere il nuovo Consiglio Comunale di Avezzano

Avezzano. In attesa di conoscere quale sarà il prossimo sindaco di Avezzano, scatta il “toto Consiglio Comunale”. Si fanno, dunque, le previsioni sulla composizione della nuova assise cittadina, quella che deciderà le sorti dei prossimi cinque anni della vita politica del capoluogo marsicano. Dal secondo turno ne uscirà vincente uno tra Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Nel frattempo, utilizzando il metodo d’Hondt, ipotizziamo chi siederà tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione nel caso di vittoria dell’uno e nel caso di vittoria dell’altro.

Previsione n.1: Di Pangrazio sindaco

Maggioranza composta da:

Ernesto Fracassi (Patto per la Marsica)

Fabrizio Ridolfi (Civica per Avezzano)

Maria Antonietta Dominici (Civica per Avezzano)

Gianluca Presutti (Avezzano Libera)

Alessandra Cerone (Io sto con Avezzano)

Maurizio Seritti (Io sto con Avezzano)

Domenico Di Berardino (Avezzano al centro)

Cristian Carpineta (Avezzano al centro)

Ignazio Iucci (Avezzano al centro)

Roberto Verdecchia (Riformisti per Avezzano)

Lucio Mercogliano (Riformisti per Avezzano)

Alessandro Pierleoni (Uniti per Avezzano)

Nello Simonelli (Avezzano città territorio)

Alfredo Chiantini (Avezzano città territorio)

Opposizione composta da:

Tiziano Genovesi (Lega)

Alfredo Mascigrande (Lega)

Giuliana Di Pasquale (Lega)

Iride Cosimati (Fratelli d’Italia)

Mario Babbo (civico)

Lorenza Panei (Partito democratico)

Stefano Lanciotti (Avezzano in prima linea)

Anna Maria Taccone (Forza Italia)

Filomeno Babbo (Io ci sono per Avezzano)

Antonio Del Boccio (civico)

Previsione n.2: Genovesi sindaco

Maggioranza composta da:

Giancarlo Cipollone (Lega)

Pamela Di Iorio (Lega)

Giuliana Di Pasquale (Lega)

Gianni Luccitti (Lega)

Alfredo Mascigrande (Lega)

Peppe (Giuseppe) Stati (Lega)

Angela Salvatore (Lega)

Loredana Lancia (Lega)

Iride Cosimati (Fratelli d’Italia)

Maurizio Gentile (Fratelli d’Italia)

Verrecchia Massimo (Fratelli d’Italia)

Patrizia Sucapane (Fratelli d’Italia)

Lino Cipolloni (Cambiamo)

Riccardo Silvagni (Udc)

Opposizione composta da:

Gianni Di Pangrazio (civico)

Fabrizio Ridolfi (Civica per Avezzano)

Domenico Di Berardino (Avezzano al centro)

Nello Simonelli (Avezzano città territorio)

Mario Babbo (civico)

Lorenza Panei (Partito democratico)

Stefano Lanciotti (Avezzano in prima linea)

Anna Maria Taccone (Forza Italia)

Filomeno Babbo (Io ci sono per Avezzano)

Antonio Del Boccio (civico)