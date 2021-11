Debutta al Teatro dei Marsi il musical “La Sirenetta”, al via la prevendita dei biglietti

Avezzano. Basato sulla favola originale di Hans Christian Andersen, e rielaborato dalla Compagnia Teatrale “Realtà O-Scena”, il musical “La Sirenetta” segue la storia della sognatrice e ribelle protagonista.

Scontri, confronti, inganni ma anche amicizia, intesa, lealtà legheranno, tra momenti di riflessione e divertimento, gli abitanti degli abissi marini agli abitanti della terraferma.

Personaggi singolari, costumi eclettici, musiche con testi appositamente riadattati, coreografie, effetti audio e luci, scenografie digitali 3D, condurranno grandi e piccini alla scoperta del nuovo spettacolo teatrale firmato CROS (Compagnia Teatrale Realtà O-Scena).

La Compagnia nasce 16 anni fa all’interno dell’Associazione Musicale Hathor. Si compone per lo più di ragazzi che negli ultimi anni hanno lavorato per realizzare spettacoli di qualità, capaci di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico. L’obiettivo è quello di appassionare i più piccoli al mondo del Teatro dando un taglio, agli spettacoli, capace comunque di rivolgersi ad un pubblico vario e diversificato.

L’intera produzione dello spettacolo è realizzata in modo autonomo da CROS grazie alle competenze ed alla passione dei singoli componenti, amatoriali ed alcuni professionisti, che, lavorando in squadra, portano in scena una rappresentazione originale ed innovativa.

Dopo il successo di Peter-Pan, La Bella e la Bestia, Al_addin e Alice la Compagnia è pronta per debuttare con La Sirenetta.

Quest’anno, dopo l’emergenza legata alla pandemia Covid, CROS ha deciso di fare un piccolo regalo ai bambini dai 3 ai 10 anni che potranno entrare gratis se accompagnati da un adulto pagante.

Il prezzo dei biglietti è di 10 euro e sono previste inoltre riduzioni dedicate. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Compagnia sui canali social dedicati o i punti prevendita.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso Elettronica Pelino – via Trieste 28 Avezzano e Primi Sogni – via Corradini 178 Avezzano o online sulla piattaforma i-Ticket.

L’appuntamento è al Teatro dei Marsi Domenica 14 Novembre con spettacoli alle ore 17.30 e 21.00.