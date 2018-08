De Meis in concerto a Capistrello per ricordare Federica e Denis, i due cugini scomparsi lo scorso anno

Dopo gli studi classici compiuti al Conservatorio dell’Aquila, De Meis si è perfezionato alla Hocshule Mozarteum di Salisburgo, divenendone, successivamente, primo violino. È stato spesso invitato in Giappone dove si è esibito nei teatri più famosi tra cui l’“Opera City” di Tokio. Nella sua lunga carriera si è esibito per la First Lady Hillary Clinton nella famosa “Russian Tea Room” di New York, è stato invitato dall’attore Antony Hopkins per un concerto privato ed ha suonato nelle Filippine per la ex First Lady Imelda Marcos. In Italia è stato chiamato a suonare, come primo violino, con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi e Katia Ricciarelli.