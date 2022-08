De Angelis presidente Tua, il senatore Pagano: “Soddisfatto da nomina”

Avezzano. “Esprimo la mia totale soddisfazione e apprezzamento per la nomina di Gabriele De Angelis a presidente della Tua Abruzzo. Ho infatti avuto modo di apprezzare le numerose competenze di De Angelis, che vanta peraltro una lunga e affermata esperienza manageriale nel settore privato, sia come di Sindaco di Avezzano sia come coordinatore di Forza Italia. Sono certo quindi che la sua nomina rappresenterà una significativa opportunità di crescita per la società di trasporto pubblico regionale abruzzese”.

Lo ha scritto in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Nazario Pagano. L’incarico di Presidente della T.U.A. è stato conferito a Gabriele De Angelis dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina a Pescara, nel corso dell’incontro del CdA.