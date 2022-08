De Angelis nuovo presidente Tua: gli auguri di Avezzano Bene Comune

Avezzano. “Nicola Stornelli, ex candidato alla carica di sindaco per la città di Avezzano nelle elezioni amministrative del 2020, in piena consonanza con il gruppo dirigente di Avezzano Bene Comune, pur nella inevitabile differenza di posizioni di carattere politico, invia un augurio di buon lavoro, come è opportuno all’inizio di ogni nuova avventura, all’ex primo cittadino Gabriele De Angelis, per la nomina assunta alla Presidenza della Tua, società del trasporto unico abruzzese”. Così in una nota Avezzano Bene Comune augura buon lavoro al nuovo presidente della Tua Gabriele De Angelis.