Forza Italia, parla il commissario De Angelis: pronto a dare il mio contributo al partito in vista delle nuove sfide

Avezzano. “Una notizia che mi onora, spero di svolgere al meglio l’incarico affidatomi”. Con queste parole Gabriele De Angelis, ex sindaco di Avezzano, ha commentato la nomina a commissario di Forza Italia per la provincia dell’Aquila arrivata negli ultimi giorni.



“Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore regionale Nazario Pagano, insieme ai vertici del Partito per la fiducia accordatami e per aver pensato a me per ricoprire un ruolo di raccordo e sintesi tra le diverse figure territoriali di Forza Italia”, ha precisato De Angelis, “un ringraziamento doveroso per l’intenso lavoro svolto va al mio predecessore, il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino. Come già detto, il mio impegno politico non si è esaurito mesi fa.

Continuerò quindi a portare il mio contributo, anche attraverso questo nuovo incarico, per organizzare al meglio le forze di centrodestra in Provincia non solo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma anche e soprattutto perché Forza Italia continui ad essere in Abruzzo punto di riferimento e di raccordo per tutte le forze imprenditoriali e professionali.

Rivolgo infine un augurio di buon lavoro agli altri neo-nominati Commissari provinciali che sentirò già nei prossimi giorni per condividere idee e progetti”.