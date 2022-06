Davide Libertini del Liceo Classico Torlonia riceve il I Premio “Corradino di Svevia a scuola”

Avezzano. “Un premio speciale, che ci riempie di orgoglio”. Benedetta Cerasani, presidente dell’Associazione “I Girasoli” commenta così il primo premio del concorso “Corradino di Svevia a scuola”, consegnato a Tagliacozzo al giovane Davide Libertini, studente del Liceo Classico Alessandro Torlonia di Avezzano.

“Oggi vorremmo condividere come associazione la gioia di vedere un nostro volontario ricevere un premio così importante e ricco di significato”, commenta Cerasani, “Davide è un ragazzo di rara sensibilità, con un’attenzione verso le problematiche legate ai tumori femminili. Si era già distinto nel nostro progetto nell’educazione “Un tesoro, l’acqua è donna” trascorrendo cinque giorni in barca insieme alle donne in chemioterapia, trasformando le sue emozioni in un elaborato che ha dato vita ad uno spettacolo teatrale. Come associazione siamo pieni di gioia per questo risultato”.

“Oggi un motivo in più di orgoglio per la nostra Luciana”, conclude la presidente dell’Associazione che è vicina alle donne che vivono la malattia e le sue conseguenze, “l’orgoglio di avere un ragazzo così virtuoso”.