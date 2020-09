Danza moderna e hip hop, open day alla Five zone fitness center per conoscere i corsi

Avezzano. Uno, due, tre: si riparte con la danza moderna e l’hip hop. La Five zone fitness center ha puntato ancora una volta sulla qualità e sulla sicurezza. Per far conoscere i suoi corsi che partiranno già dalle prossime settimane a giovani e giovanissimi la palestra ha deciso di organizzare un open day grazie al quale gli interessati potranno vedere con i loro occhi quali sono le attività portate avanti nella struttura di via De Nicola, conoscere le insegnanti e visitare gli spazi della palestra adeguatamente riorganizzati in base alle normative per il contrasto al coronavirus.

A partire da venerdì inizieranno le giornate con le porte aperte alla Five zone fitness center. Si partirà alle 15 con una mini dimostrazione del corso di danza Modern avanzato. Alle 16 sarà poi l’ora dell’hip hop per bambini, mentre dalle 17 alle 18 si passerà al modern per i più piccoli. La giornata di open day dedicata alla danza moderna e all’hip-hop si concluderà con la dimostrazione in programma alle 18 dedicata all’hip hop intermedio.

Lo staff della struttura sportiva moderna ed ecosostenibile della città ha deciso di puntare anche per quanto riguarda questo settore su delle professioniste come Daniela Veneziano per la danza moderna e Roberta Palladini per l’hip-hop. Saranno loro che accoglieranno bambini e ragazzi e le loro famiglie, che spiegheranno ai giovani in cosa consistono i corsi settimanali e come saranno articolati durante l’anno, ma soprattutto permetteranno agli aspiranti ballerini di capire se quella specifica disciplina fa per loro.

Le giornate di open day sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione al numero 379 19 94 037.