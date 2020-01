Dantedì, il linguista Sabatini lancia l’appello su Rai1: Tagliacozzo organizzi degli eventi

Tagliacozzo. Il 25 marzo sarà il giorno del Sommo Poeta: a un anno dalle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha approvato la direttiva che istituisce la giornata nazionale dedicata all’Alighieri. Sarà “il Dantedì” come spiega il ministro Franceschini, che verrà celebrato “ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali”.

Una data che non può richiamare l’Abruzzo e, in particolare, la Marsica: questo l’appello di Francesco Sabatini, storico linguista e presidente Onorario dell’Accademia della Crusca. Il filologo e lessicolografo, originario di Pescocostanzo, ha ricordato durante la diretta di “Mattina in Famiglia” su Rai 1, l’importanza di una giornata dedicata all’autore de “La Divina Commedia” e ha lanciato un appello alla città di Tagliacozzo.

“Da abruzzese”, ha detto Sabatini al fianco dei due conduttori, “invito i cittadini di Tagliacozzo a rileggersi la terzina che riguarda la Battaglia di Tagliacozzo ed esorto la città a prendere iniziative in merito”.