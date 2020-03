Dantedì, al Torlonia-Bellisario di Avezzano la pratica del public speaking con l’attore Corrado Oddi

Avezzano. Dal mese di ottobre gli alunni del Liceo “A. Torlonia-V. Bellisario” di Avezzano hanno seguito un corso di Public Speaking finalizzato al Dantedì, condotto da Corrado Oddi. Un percorso formativo sulla comunicazione per parlare bene in pubblico efficacemente. Tra gli obiettivi del workshop apprendere le metodologie e le tecniche per migliorare la preparazione del discorso, l’organizzazione dei modelli comunicativi e di presentazione, l’eliminazione dell’ansia da prestazione e la capacità di creare empatia con l’uditorio.

Parlare in pubblico è soprattutto la capacità che permette a un bravo oratore di sostenere le proprie idee, affermare con incisività le proprie indicazioni, rafforzare la leadership nelle fasi di dibattito e nei lavori di gruppo: docere, delectare, flectere.

Il progetto aderisce al Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, fissata al 25 marzo, indetta per la prima volta quest’anno dal Consiglio dei Ministri su proposta di Dario Franceschini. Gli alunni Silvia Iacchetta, Mara Burca, Carlo Marchetti e Luigi Di Passio hanno realizzato una serie di elaborati su Dante con video, voce e immagini, della durata di circa 2 minuti e disponibili sul sito istituzionale del liceo. La referente del progetto, Federica Gambelunghe, ha seguito i ragazzi nella scelta e nello sviluppo del plot dantesco.

Il dirigente scolastico, Annamaria Fracassi, che da sempre mostra interesse per progetti innovativi finalizzati ad integrare l’offerta formativa degli alunni, ha accolto con entusiasmo l’idea di Oddi: comprendere e divulgare argomenti su Dante con l’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso il public speaking. Il progetto gode del contributo di: Fondazione Carispaq, Liceo “A. Torlonia-V. Bellisario”, Micron Foundation e Fiamm. Il percorso didattico stabilisce un ponte culturale tra autori classici come Demostene, Cicerone col De Oratore ed altri a noi più vicini come Dale Carnegie e Mark Twain.

Offrire agli alunni un progetto così innovativo sulla comunicazione, la pratica del public speaking finalizzata al Dantedì, fanno del Liceo “A. Torlonia-V. Bellisario” di Avezzano una delle scuola più all’avanguardia del territorio.